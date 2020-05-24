«Боже мой, голодают». Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении артистов

Григорий Лепс прокомментировал высказывание Иосифа Пригожина, заявив, что не имеет никаких сложностей из-за коронавируса. Ранее продюсер сказал, что артисты оказались из-за пандемии в бедственном положении.

Свое отношение к заявлению Иосифа Пригожина музыкант высказал во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва».

Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях? Григорий Лепс.

Музыкант рассказал, что не испытывает никаких трудностей, несмотря на ситуацию с коронавирусом в стране. Он продолжает работать на студии, писать музыку и заниматься голосом, при этом «восстанавливаясь потихоньку».

Директор Григория Лепса Владимир Урюпин подтвердил эту информацию. Он отметил, что музыкант не испытывает никаких финансовых сложностей.

Сам Лепс уверен, что у каждого свой взгляд на сложившуюся ситуацию. Однако он уверен, что люди с этим справятся.

«Пережили и войну, и голод, и холод, и изобилие, и это переживем», — заключил артист.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды оказались в бедственном положении из-за пандемии коронавируса. Они не могут проводить концерты и другие мероприятия, а значит, лишились основного источника дохода. Продюсер отметил, что их положение сможет улучшиться не раньше чем через полгода.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял заявление Пригожина в стихах. Он призвал подписчиков помочь бедствующему продюсеру и его супруге Валерии с деньгами на еду и пообещал отправить им сосиски из «Пятерочки».