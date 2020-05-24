Сергей Шнуров и Григорий Лепс высмеяли слова Иосифа Пригожина о «чудовищном» положении артистов из-за коронавируса. Продюсер пояснил «360», что он беспокоится не о топ-30 звезд, а о тысячах артистов по всей стране.

«Шнур — чистой воды хайпожор. Вот я вам хочу сказать, мне стыдно за сегодняшний цех, знаете почему. Григорий Лепс, Сергей Шнуров думают только о себе, они не думают о тысячах музыкантах, актерах и артистах которые сегодня на самом деле находятся в бедственном положении. Мне за них стыдно», — сказал Пригожин.

Топ-30 артистов сейчас могут позволить себе содержать музыкантов и свои коллективы, потому что они находятся в верхушке рейтинга, пояснил продюсер. Однако он говорил о музыкантах, которые только что сделали первые шаги в своей карьере, об артистах балета, об артистах, которые работают в ресторанах музыкантами. Далеко не все гастролеры — народные артисты, именно поэтому они сейчас попали в бедственное положение, добавил Пригожин.

«Мы не говорим о Лепсе, о Валерии, Киркорове. Мы говорим об огромном количестве людей по всей России — музыкантов очень много», — сказал собеседник «360».

Артисты — это не только звезды! Какие же все глупые! Какой же у всех мозг просто… <…> Господи, что ж это за дебилизм такой то? Это что же за узколобость такая? Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер

«В чем тогда фишка людей, у которых есть звание?» — поинтересовался Пригожин.

Продюсер провел параллель с юристами. Анатолий Кучерена и Михаил Борщевский — это еще не все представители закона. То же самое можно сказать и про банки: «10 ведущих чувствуют себя хорошо, остальные 300 банков находятся в жопе».

«А можно я задам вопрос? „Крокус Сити холл“, концертный зал, как по-вашему, он работает? А 500 человек, которые работают в „Крокус Сити холле“? А содержание „Крокус Сити холла“?» — поинтересовался Пригожин.

Он заявил, что подобные Шнурову и Лепсу «настолько в своей звездной болезни находятся, что забыли о других людях».

И все это еще не о говоря о зрителях, которым до сих пор не вернули деньги за билеты на концерты.

Продюсер сожалеет, что сегодня на белом свете нет эстрадного певца Иосифа Кобзона и актера Станислава Говорухина. Те бы дали жесткий ответ в сторону таких, как Шнуров и Лепс.

Ранее Пригожин рассказал, что артисты пострадали не меньше других во время ограничений из-за коронавируса. Шнуров в стихах высмеял слова музыкального продюсера. В нем он призвал подписчиков помочь Пригожину и Валерии с деньгами на еду и пообещал отправить им сосиски из «Пятерочки».