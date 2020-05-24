Выступления артистов оказались под запретом самыми первыми как массовые мероприятия. И пока зарубежные артисты еженедельно встречаются со своими фанатами в Instagram, Иосиф Пригожин подсчитывает убытки. Остальные сказали, что особых лишений не заметили.

Бедствия артистов

Конфликт начался с интервью Иосифа Пригожина «Вечерней Москве». По его словам, артисты оказались в чудовищном положении. Продюсер отметил, что большинство россиян не вникают в то, что финансовые расходы артистов могут превышать их доходы.

Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить Иосиф Пригожин.

Продюсер отметил, что кризис коснулся не только певцов, но и представителей других творческих профессий, в том числе театра и цирка. Ведь без зрителей нет продажи билетов, а без продажи билетов нет доходов.

Ответочки

Интервью Пригожина зацепило Сергея Шнурова. В своей привычной манере он иронично прокомментировал слова продюсера стихами.

Бедствуете с тетей Лерой?

Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?

Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!

Так поможем люди божьи,

Кто чем может на еду.

От себя Шнуров решил отправить Пригожину сосиски из «Пятерочки».

Иосифа Пригожина стихотворение, очевидно, обидело, так что уже через несколько часов в его Instagram появилось видеообращение. Он заявил, что имел в виду не популярных артистов, а обычные творческие коллективы. Пригожин также сказал, что Шнуров, если решил пойти в политику, мог бы защищать артистов и привел в пример Иосифа Кобзона.

В беседе с «360» Пригожин сказал, что говорил не о топ-30 музыкантов, а о молодых артистах.

«Артисты — это не только звезды. Какие же все глупые, какой же у всех мозг просто. Артисты — это не только Григорий Лепс. Кроме звезд, еще есть люди. Господи, это что же за дебилизм какой-то, что за узколобость такая», — эмоционально сказал Пригожин в комментарии «360».

Продюсер назвал Шнурова хайпожором.

Защита молодых и помощь старым

Музыкант Юрий Лоза с Пригожиным не согласился. По его словам, у артистов, в отличие от обычных граждан, есть накопления. Но не у него, ему приходится жить на пенсию и экономить.

«Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Но я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег. Вот я получаю только пенсию в 12 тысяч, которой не хватает даже на коммуналку. Приходится отказываться от некоторых покупок. Заказывать еду — дорого. Поэтому сами готовим себе салат и котлеты», — сказал Юрий Лоза в интервью «Вечерней Москве».

К виртуальному конфликту присоединился и Григорий Лепс. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что у него все в порядке.

«Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях? Лично у меня все в порядке, не вижу никаких проблем. Спокойно работаю на студии, пишу музыку, занимаюсь голосом, восстанавливаю потихоньку, так что у меня все хорошо», — сказал Лепс.

Григорий Лепс и Сергей Шнуров думают только о себе. Они не думают о тысячах музыкантов и артистов, которые сегодня, на самом деле, находятся в бедственном положении. Мне за них стыдно Иосиф Пригожин.

И пока Пригожин пытается привлечь внимание к проблеме молодых и малоизвестных артистов, Шнуров посвятил ему новое стихотворение.

Цирковой ты наш заступник.

Представитель молодежи,

Ей бы ближе был Укупник.

Театральный охранитель

И налоговый плательщик?

Хватит, все, ****, уберите,

Этого борца за нищих.

Ща от смеха обоссусь,

Прости господи, Иисус.

Из-за пандемии коронавируса выступления артистов на массовых мероприятиях оказались под запретом в марте. Судя по рекомендациям Роспотребнадзора, вернут выступления в последнюю очередь. Сам Пригожин говорил, что шоу вернутся только в 2021 году.