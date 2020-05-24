Бедные артисты — богатые спорщики? Как Пригожин и Шнуров поссорились из-за одного интервью
Бедствия артистов
Конфликт начался с интервью Иосифа Пригожина «Вечерней Москве». По его словам, артисты оказались в чудовищном положении. Продюсер отметил, что большинство россиян не вникают в то, что финансовые расходы артистов могут превышать их доходы.
Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопитьИосиф Пригожин.
Продюсер отметил, что кризис коснулся не только певцов, но и представителей других творческих профессий, в том числе театра и цирка. Ведь без зрителей нет продажи билетов, а без продажи билетов нет доходов.
Ответочки
Интервью Пригожина зацепило Сергея Шнурова. В своей привычной манере он иронично прокомментировал слова продюсера стихами.
Бедствуете с тетей Лерой?
Из ботвы готовим каши?
Бересту уже едим?
Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем поди?
Правду не замажешь ложью,
Ведь артист попал в беду!
Так поможем люди божьи,
Кто чем может на еду.
От себя Шнуров решил отправить Пригожину сосиски из «Пятерочки».
Иосифа Пригожина стихотворение, очевидно, обидело, так что уже через несколько часов в его Instagram появилось видеообращение. Он заявил, что имел в виду не популярных артистов, а обычные творческие коллективы. Пригожин также сказал, что Шнуров, если решил пойти в политику, мог бы защищать артистов и привел в пример Иосифа Кобзона.
В беседе с «360» Пригожин сказал, что говорил не о топ-30 музыкантов, а о молодых артистах.
«Артисты — это не только звезды. Какие же все глупые, какой же у всех мозг просто. Артисты — это не только Григорий Лепс. Кроме звезд, еще есть люди. Господи, это что же за дебилизм какой-то, что за узколобость такая», — эмоционально сказал Пригожин в комментарии «360».
Продюсер назвал Шнурова хайпожором.
Защита молодых и помощь старым
Музыкант Юрий Лоза с Пригожиным не согласился. По его словам, у артистов, в отличие от обычных граждан, есть накопления. Но не у него, ему приходится жить на пенсию и экономить.
«Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Но я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег. Вот я получаю только пенсию в 12 тысяч, которой не хватает даже на коммуналку. Приходится отказываться от некоторых покупок. Заказывать еду — дорого. Поэтому сами готовим себе салат и котлеты», — сказал Юрий Лоза в интервью «Вечерней Москве».
К виртуальному конфликту присоединился и Григорий Лепс. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что у него все в порядке.
«Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях? Лично у меня все в порядке, не вижу никаких проблем. Спокойно работаю на студии, пишу музыку, занимаюсь голосом, восстанавливаю потихоньку, так что у меня все хорошо», — сказал Лепс.
Григорий Лепс и Сергей Шнуров думают только о себе. Они не думают о тысячах музыкантов и артистов, которые сегодня, на самом деле, находятся в бедственном положении. Мне за них стыдноИосиф Пригожин.
И пока Пригожин пытается привлечь внимание к проблеме молодых и малоизвестных артистов, Шнуров посвятил ему новое стихотворение.
Цирковой ты наш заступник.
Представитель молодежи,
Ей бы ближе был Укупник.
Театральный охранитель
И налоговый плательщик?
Хватит, все, ****, уберите,
Этого борца за нищих.
Ща от смеха обоссусь,
Прости господи, Иисус.
Из-за пандемии коронавируса выступления артистов на массовых мероприятиях оказались под запретом в марте. Судя по рекомендациям Роспотребнадзора, вернут выступления в последнюю очередь. Сам Пригожин говорил, что шоу вернутся только в 2021 году.