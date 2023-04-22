Знаменитости 22 апреля 2023, 20:42 Очередной спектакль с участием Козловского перенесли в МТД в Петербурге Петербургский МТД перенес спектакль «Коварство и любовь» с участием Козловского РИА «Новости»

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Малый драматический театр (МДТ) — Театр Европы в Санкт-Петербурге перенес еще один спектакль с участием российского актера Данилы Козловского. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на сообщение театра.

На этот раз театр перенес на месяц постановку «Коварство и любовь». Спектакль на сцене МТД должны были показать 22 и 23 апреля.

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«К нашему огромному сожалению, спектакли „Коварство и любовь“, назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно», — отметили в театре.

Билеты, приобретенные зрителями на апрельские спектакли, будут действительны в мае. В театре выразили надежду на то, что через месяц спектакли все же состоятся.

Ранее МТД сообщил о переносе на май двух спектаклей «Гамлет», в которых главная роль отведена Козловскому. Член общественного совета при Министерстве культуры России, генеральный продюсер АНО «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров заявил, что звезда фильма «Мы из будущего» активно работает с режиссером Марюсом Вайсбергом. Именно он снял около восьми картин с актером Владимиром Зеленским, который сейчас занимает пост президента Украины.