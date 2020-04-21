Представитель рассказал о самочувствии Надежды Бабкиной

«Надежда Георгиевна продолжает лечение в больнице, чувствует себя получше», — рассказал Собянин.

Надежду Бабкину госпитализировали в больницу в начале апреля. Ей поставили диагноз «пневмония».

Спустя несколько дней ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест на коронавирус у артистки показал отрицательный результат.

14 апреля певицу вывели из комы. Врачи оценили состояние Бабкиной как стабильное.

20 апреля стало известно, что артистку не стали выписывать из больницы. Врачи продолжают поэтапное лечение певицы.

В России зафиксировано 52 763 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 5642 новых заболеваний. Погибли 465 человек, по данным стопкоронавирус.рф.