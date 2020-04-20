Надежду Бабкину не выписали из больницы. Представитель рассказал о ее состоянии
Об этом рассказал РИА «Новости» исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.
Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечениеАнтон Собянинисполнительный директор театра «Русская песня».
Надежду Бабкину госпитализировали в начали апреля с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония». Врачи несколько раз проводили тесты на коронавирус, но все они оказались отрицательными. Несмотря на это, врачам пришлось ввести артистку в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ.
Медики вывели Бабкину из этого состояния 14 апреля — они оценивали ее состояние как стабильное. Позже пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор сообщил, что у певицы наблюдается положительная динамика.
18 апреля гражданский муж артистки Евгений Гор рассказал о ее самочувствии. Он отметил, что сейчас Бабкина находится в обычной больничной палате — ей больше не требуются «ИВЛ и другие поддерживающие средства». По словам Гора, певице с каждым днем становится лучше, она постепенно восстанавливается и набирается сил. Он также обещал, что запишет и опубликует личное обращение Бабкиной, как только появится возможность.