Надежду Бабкину не выписали из больницы. Представитель рассказал о ее состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина до сих пор находится в больнице, где продолжает лечение. Состояние певицы постепенно улучшается.

Об этом рассказал РИА «Новости» исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение Антон Собянин исполнительный директор театра «Русская песня».

Надежду Бабкину госпитализировали в начали апреля с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония». Врачи несколько раз проводили тесты на коронавирус, но все они оказались отрицательными. Несмотря на это, врачам пришлось ввести артистку в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

Медики вывели Бабкину из этого состояния 14 апреля — они оценивали ее состояние как стабильное. Позже пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор сообщил, что у певицы наблюдается положительная динамика.

18 апреля гражданский муж артистки Евгений Гор рассказал о ее самочувствии. Он отметил, что сейчас Бабкина находится в обычной больничной палате — ей больше не требуются «ИВЛ и другие поддерживающие средства». По словам Гора, певице с каждым днем становится лучше, она постепенно восстанавливается и набирается сил. Он также обещал, что запишет и опубликует личное обращение Бабкиной, как только появится возможность.