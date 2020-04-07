СМИ: Надежду Бабкину подключили к ИВЛ и ввели в кому. Что известно на данный момент

Надежда Бабкина оказалась в больнице из-за пневмонии. Спустя несколько дней ее ввели в медикаментозную кому. Якобы так аппарат ИВЛ будет более эффективен. Тест на коронавирус при этом у артистки отрицательный.

О госпитализации Бабкиной стало известно накануне. Ее забрали на скорой еще 1 апреля с жалобами на боли в сердце и госпитализировали в частную клинику. В ночь с понедельника на вторник источник рассказал Mk.ru, что народную артистку России ввели в искусственную кому.

«Все очень сложно, положение пограничное», — отметили собеседники издания. Певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.

Бабкиной, по имеющимся данным, сделали уже два анализа, и оба дали отрицательный результат на COVID-19. Клиническую картину болезни медики при этом характеризуют как «абсолютно коронавирусную». В близком окружении артистки отрицают вероятность ее контактов с зараженными коронавирусной инфекцией.

Сын артистки Даниил Заседателев в беседе с «Пятым каналом» тоже заявил, что «диагноз не подтвердился». По его словам, тестируют на коронавирус всех.

В кому, по словам источника, ее решили ввести вовсе не из-за клинической тяжести заболевания. На самом деле это больше нужно для эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии», — объяснили медицинское решение медики.

Прогнозы врачи делают осторожные. Вроде как клиническая картина при таком диагнозе соответствует норме. И вероятность благополучного выздоровления «большая». На это надеются и родные артистки.

«Она стойкая, никогда не подвержена панике, человек-танк в этом смысле. Ничего не боится, жить она любит и хочет», — заявили они.

Надежда Бабкина последний раз обратилась к своим подписчикам в Instagram 4 апреля, рассказав, что на самоизоляции увлеклась чтением классики.