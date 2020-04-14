Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы

Врачи вывели из медикаментозной комы Надежду Бабкину. Сейчас исполнительница находится под наблюдением врачей, которые оценивают ее состояние как стабильное.

«Уже три дня назад [вывели из искусственной комы]. Она находится в сознании, с хорошей положительной динамикой», — рассказал «360» концертный директор артистки Сергей Горох.

Ранее подруга исполнительницы Маргарита Королева сообщила, что Бабкина находится в стабильно тяжелом состоянии. Врачи думают о том, чтобы отключить пациентку от аппарата ИВЛ и перевести на кислород.

Народная певица попала в больницу в начале апреля. Ей поставили диагноз «обширная двусторонняя пневмония», при этом тест на коронавирус дал отрицательный результат. Бабкину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Через некоторое время исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин заявил о положительной динамике в состоянии певицы.

В заражении Бабкиной начали обвинять Льва Лещенко, которому удалось вылечиться от COVID-19. Но сам певец опроверг все подобные сообщения.