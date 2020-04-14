    14 апреля 2020, 17:05

    Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы

    Дарья Бунякова, Екатерина Андронова

    Врачи вывели из медикаментозной комы Надежду Бабкину. Сейчас исполнительница находится под наблюдением врачей, которые оценивают ее состояние как стабильное.
    Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы

    «Уже три дня назад [вывели из искусственной комы]. Она находится в сознании, с хорошей положительной динамикой», — рассказал «360» концертный директор артистки Сергей Горох.

    Ранее подруга исполнительницы Маргарита Королева сообщила, что Бабкина находится в стабильно тяжелом состоянии. Врачи думают о том, чтобы отключить пациентку от аппарата ИВЛ и перевести на кислород.

    Народная певица попала в больницу в начале апреля. Ей поставили диагноз «обширная двусторонняя пневмония», при этом тест на коронавирус дал отрицательный результат. Бабкину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Через некоторое время исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин заявил о положительной динамике в состоянии певицы.

    В заражении Бабкиной начали обвинять Льва Лещенко, которому удалось вылечиться от COVID-19. Но сам певец опроверг все подобные сообщения.