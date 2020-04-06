СМИ: Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией

Певица Надежда Бабкина попала в больницу с пневмонией, сообщил источник «360». По его данным, народную артистку РСФСР госпитализировали 1 апреля.

Врачи приехали по вызову в квартиру Бабкиной в Брюсовом переулке Москвы. Певица жаловалась на боли в сердце. Предварительно у нее обнаружили пневмонию и доставили в частную клинику. Как утверждают СМИ, там у Бабкиной подтвердили COVID-19.

Между тем, сотрудник Московского государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной заявил «360», что в пятницу, 3 апреля, в театре проходило совещание. Бабкиной на нем не было, но собеседник телеканала «ничего не слышал, [о том], что она заболела». И никто на совещании ничего об этом не говорил.

Сотрудник театра добавил, что он и его коллеги находятся на самоизоляции и работают удаленно.

У Надежды Бабкиной есть аккаунт в Instagram. Последний на сегодня пост датирован 4 апреля. В нем она пишет о чтении классиков во время самоизоляции.

«Мои дорогие, сейчас у нас освободилось столько времени, я лично начала читать, в том числе и классиков. А чем занимаетесь вы на самоизоляции?» — спрашивает Бабкина.