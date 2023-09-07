Знаменитости 07 сентября 2023, 09:48 Повзрослевшие дети Шатунова появились на публике впервые после его смерти Дети певца Шатунова появились на публике впервые после его смерти РИА «Новости»

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Жена и повзрослевшие дети певца Юрия Шатунова появились на публике впервые после его смерти. Они приехали в Москву специально на открытие памятника артисту на Троекуровском кладбище, сообщила «Телепрограмма».

Судя по кадрам с кладбища, вдова Шатунова Светлана и их 17-летний сын Дэннис были в черном, а 10-летняя дочь Эстелла — в серой одежде. Все трое спрятали глаза под темными очками.

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В последние годы семья живет в Германии, при этом Шатунов активно ездил на гастроли в России, напомнил «МУЗ-ТВ». При жизни Юрий Шатунов тщательно оберегал семью от внимания публики.

На открытии памятника присутствовали как близкие экс-солиста «Ласковый май», так его коллеги и поклонники — всего около 100 человек.

Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Артисту было всего 48 лет. Он скончался от острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда.

Шатунов до самой смерти оставался востребованным певцом. Его песни не теряли популярности десятилетиями, и люди продолжали активно ходить на его концерты.