Эксклюзив 23 июня 2023, 11:57 Песни возвращали в детство. Суханкина — о феномене популярности Шатунова Солистка «Миража» Суханкина: песни Шатунова давали возможность вернуться в детство РИА «Новости»

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Год назад не стало певца Юрия Шатунова. До последних дней он оставался очень востребован, люди хотели видеть его на концертах. И несмотря на такую популярность, артист оставался очень скромным, поделилась с «360» солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина.

«Последний раз мы виделись с Юрой в „Лужниках“, была „Дискотека 80-х“, такая тусовка, где полно народу было. Замечательно общались, он всегда был в позитиве, немногословный, но всегда улыбающийся с тихим голосом, такой скромный», — рассказала певица.

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По ее мнению, Шатунов всегда был больше интровертом, человеком в себе — позитивным, спокойным и простым в общении. Никакой заносчивости у него никогда не было.

«Скромность номер один, что удивительно при его популярности и востребованности, а его просто разрывали [на концерты]» — отметила Суханкина.

Артистка пояснила, что такая популярность песен Шатунова во многом связана с характером этих произведений, которые дарят слушателям возможность вернуться в детство.

«Почему так любил наш народ? Песни простецкие, дворовые. Как у Жени Осина, на которых мы выросли. А все что идет из детства, у людей вызывает дикую ностальгию, желание постоянно возвращаться к этому. Люди через эти песни возвращались в прошлое», — заключила она.

Шатунов умер 23 июня 2022 года. Ему было 48 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная обширным инфарктом миокарда.