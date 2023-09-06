Общество 06 сентября 2023, 12:29 Памятник Юрию Шатунову открыли на Троекуровском кладбище ТАСС: на Троекуровском кладбище открыли памятник певцу Юрию Шатунову РИА «Новости»

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Памятник бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову открыли на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

На церемонии присутствовали близкие, коллеги и поклонники певца. Всего на открытие памятника пришли около сотни человек.

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«Чуть больше года тому назад мы простились с замечательным артистом Юрием Шатуновым», — сказал ведущий церемонии.

Монумент открыла скульптор Виктория Тищенко. Памятник выполнили из бронзы на гранитном постаменте. Шатунова запечатлели в момент выступления на сцене с микрофоном. На монументе написаны имя и фамилия певца, а также обозначены годы его жизни. Памятник освятили, после чего к нему возложили цветы — люди принесли белые розы.

«Хотелось сделать именно такой простой, чистый и добрый, светлый памятник без лишних элементов, потому что они ему не нужны», — рассказала Тищенко.

До последних дней жизни Юрий Шатунов оставался очень востребованным артистом, люди хотели видеть его на концертах. Несмотря на такую популярность, певец оставался скромным, поделилась ранее солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина.