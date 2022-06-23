Главврач Домодедовской больницы назвал точную причину смерти Шатунова

Популярный исполнитель, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. Об этом «360» сообщил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«22 июня, в 23:30 по Москве, в больницу доставили Юрия Шатунова в состоянии клинической смерти. В течение полутора часов врачи оказывали медицинскую помощь, но он скончался в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда», — сообщил он.

Информация о смерти Шатунова на 49-м году жизни появилась утром 23 июня, менеджер певца подтвердил ее «360».

Известно, что у Шатунова остались жена Светлана, дочь Эстелла и сын Дэннис.

Певец Андрей Державин назвал творчество Шатунова символом поколения, а лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин счел уход из жизни исполнителя настоящей трагедией.