Спорт 10 апреля 2023, 08:27 Костомаров начал выполнять восстановительные упражнения ТАСС: Костомаров готовится к протезированию и выполняет упражнения для восстановления РИА «Новости»

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Фигуриста Романа Костомарова готовят к плановому протезированию, сообщил источник ТАСС. По его данным, спортсмен начал выполнять восстановительные упражнения под контролем врачей.

«Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме», — отметил собеседник агентства.

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Ранее источник ТАСС заявлял, что фигурист пробудет в больнице еще около двух-трех месяцев.

Олимпийского чемпиона госпитализировали еще 10 января. Он находился в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него пневмонию и поместили в реанимацию. Затем его были вынуждены погрузить в медикаментозную кому. Потребовалось и подключение к аппарату ЭКМО. В конце января необходимость в этой процедуре отпала. Но у фигуриста продолжали наблюдать проблемы с кровообращением и сепсис.

По не подтвержденным официально данным, Костомарову были вынуждены ампутировать стопы, а позже пальцы левой руки. Родственники эти данные СМИ никак не комментировали.