Спорт 14 апреля 2023, 09:46 Костомаров начал садиться на кровать без посторонней помощи ТАСС: фигурист Костомаров уже садится на кровать без посторонней помощи РИА «Новости»

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Фигурист Роман Костомаров уже может садиться на кровать без посторонней помощи, сообщил источник ТАСС. По его данным, спортсмен продолжает восстанавливать мышцы и в процессе намечается прогресс.

«Органы в порядке, температуры нет», — добавил собеседник агентства.

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Других подробностей он не сообщил. Ранее ТАСС сообщал, что Костомаров сейчас готовится к протезированию. В больнице ему предстоит провести еще два-три месяца. Официально эти данные близкие олимпийского чемпиона не подтверждали.

Костомарова госпитализировали 10 января. Его состояние было очень тяжелым. Врачи выявили у фигуриста пневмонию. Была необходимость погрузить его в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. Позже эту процедуру отменили, однако после появились проблемы с кровообращением.

В начале февраля источник ТАСС заявил, что спортсмену были вынуждены ампутировать обе стопы, а в марте — пальцы левой руки.