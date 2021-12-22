На YouTube скрыли клип Моргенштерна, за который на него завели дело

Клип на песню Моргенштерна «Розовое вино 2», из-за которого против рэпера завели административное дело о пропаганде наркотиков, исчез из общественного доступа на YouTube-канале.

При попытке посмотреть ролик появляется сообщение, что видео недоступно, потому что автор ограничил к нему доступ. Еще один клип, на песню Family, который тоже проходил экспертизу, пока доступен для зрителей.

Летом Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей, признав виновным в пропаганде либо незаконной рекламе наркотических средств. Специалисты, которые изучали песни рэпера, постановили, что цель музыканта была в том, чтобы демонстрировать образ жизни, приоритетами которого являются богатство и наркотики.

В ноябре глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует запрещенными веществами в Сети. Вскоре после этого СМИ сообщили, что музыкант уехал из России в Белоруссию, а оттуда — в ОАЭ.

На прошлой неделе Моргенштерн выпустил новый клип в котором использовал аудиодорожку из сюжета «360» об очередных обвинениях о пропаганде наркотиков.