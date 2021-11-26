Перенос концерта Моргенштерна в столичном клубе объяснили «внутренним моментом»

Выступление рэпера Моргенштерна в московском клубе Gipsy перенесли из-за «внутреннего момента». Такое объяснение изданию «Подъем» дал концертный директор музыканта Владимир.

«Концерт перенесен. <...> У нас внутренний есть момент. Если будет о чем рассказать, мы публично расскажем. Пока говорить не о чем. Просто надо, чтоб люди перестали уделять много внимания какой-то сторонней ерунде», — рассказал собеседник.

Владимир добавил, что в планах Моргенштерна сейчас выступления на частных мероприятиях, но называть страны и города ближайших концертов не стал.

Накануне организатор концерта рэпера в клубе Gipse, который должен был состояться 26 ноября, приостановил продажу билетов на шоу. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА заявил, что Моргенштерн, «по сути дела, торгует наркотиками в социальных сетях». После этого СМИ сообщили, что музыкант вместе со своей женой уехал за границу.