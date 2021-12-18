Моргенштерн начал новый клип с сюжета «360»

Моргенштерн выпустил новый ролик, в котором использовал аудиодорожку из сюжета «360» об очередных обвинениях в адрес рэпера о пропаганде наркотиков. Видео, послужившее ответом на эти упреки, опубликовано на YouTube-канале артиста.

Ролик начинается с кадров клипа Pablo, на которых Моргенштерн держит в руках упаковку с субстанцией белого цвета, перевязанную скотчем. Он выкладывает ее перед латиноамериканцем, а тот достает из пакета с порошком пластинку с альбомом Million Dollar: Happiness. Музыкальная дорожка сопровождается вырезкой из сюжета новостей «360», посвященного новой проверке, которую начали в отношении рэпера на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Видео раскрывает «тайну» оригинального клипа. В новой версии показано, что в большом пакете были не наркотики, а обычная мука, которую латинос использует, чтобы приготовить тесто для бургера. Он получил название Pablo — вероятно, его уже добавили в меню бургерной, которую рэпер открыл осенью в центре Москвы.

Моргенштерн уже не первый раз реагирует на новости «360». Ранее он уже отвечал на наши публикации о возможном закрытии его ресторана из-за Дани Милохина — тогда Моргенштерн разместил скрин с новостью «360» у себя в Stories в Instagram.