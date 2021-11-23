Бастрыкин заявил о причастности Моргенштерна к торговле наркотиками через соцсети

Рэпер Моргенштерн фактически занимается тем, что торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в эту сферу российскую молодежь. С таким заявлением на онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Видео с отрывком из его выступления опубликовал Telegram-канал Ura.ru.

По неизвестной причине Александр Бастрыкин назвал музыкального исполнителя блогером.

«Блогер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. <…> А мы тут сидим, абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность и права человека нарушать нельзя», — заявил глава Следственного комитета.

Александр Бастрыкин не в первый раз обращает внимание на популярного исполнителя. Ранее он поручил проверить слова Моргенштерна про День Победы, которые рэпер озвучил в интервью Ксении Собчак. Тогда музыкант заявил, что не понимает смысла праздника. Еще перед началом проверки Моргенштерн извинился и объяснил, что его не так поняли.

Творчество рэпера уже проверяли на пропаганду наркотиков по требованию московского главка МВД. Ведомство обратило внимание на клипы песен Family и «Розовое вино 2». Представляющий интересы Моргенштерна адвокат Сергей Жорин отметил, что данные лингвистических экспертиз противоречат друг другу.

Сам музыкант в ходе судебного заседания отмечал, что слова о наркотиках исполнял другой участник дуэта — рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Однако суд признал, что пропаганда запрещенных веществ есть, и заставил Моргенштерна оплатить штраф 100 тысяч рублей. Попытка обжаловать приговор к успеху не привела.

На минувшей неделе СМИ со ссылкой на источник в столичном главке СК сообщили, что Моргенштерну грозит еще одно дело о пропаганде наркотиков. Журналисты выяснили, что следователи изучили социальные сети рэпера и пришли к выводу, что основной костяк его подписчиков составляют подростки. При этом сам исполнитель рассказывает о наркотиках, пропагандирует паразитический образ жизни и девиантное поведение. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. При этом наказание грозит не только Моргенштерну, но и его продюсеру.