Знаменитости 13 апреля 2023, 11:58 Муж Ахеджаковой заявил, что она не собирается уезжать из России Муж Ахеджаковой: актриса находится в Москве и уезжать не собирается РИА «Новости»

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Актриса Лия Ахеджакова, против которой попросили возбудить дело о госизмене, находится в России и не собирается никуда уезжать. Об этом изданию «Абзац» сообщил муж народной артистки России Владимир Персиянинов.

«Лия Меджидовна находится в Москве и не уезжает никуда», — сказал он.

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По словам Персиянинова, пока актрисе нужно время, чтобы не реагировать на выпады в ее адрес.

С обращением в Генпрокуратуру с просьбой проверить Ахеджакову обратился общественник Виталий Бородин. По его словам, актрису надо проверить по статье о государственной измене и занести в реестр иноагентов. Причиной для обращения в главное надзорное ведомство стали антироссийские заявления Ахеджаковой.

Ранее она по собственному желанию уволилась из московского театра «Современник».

Накануне правоохранительные органы просили проверить также Кристину Орбакайте и Аллу Пугачеву.