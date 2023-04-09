09 апреля 2023, 17:15
Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник»
Театр «Современник» подтвердил увольнение актрисы Лии Ахеджаковой
Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу заведения.
В театре отметили, что в связи с увольнением актрисы трудовые отношения с ней «не могут быть продолжены».
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Информация об увольнении Ахеджаковой из «Современника» появилась в конце марта. Сама актриса заявила, что написала заявление об уходе еще в начале прошлого месяца. Она объяснила свое решение отменой всех спектаклей со своим участием. Осенью 2022 года из репертуара театра, в котором она проработала с 1977 года, убрали постановку «Первый хлеб», а затем — «Игру в джин».
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что Ахеджакова годами методично уничтожала народную любовь к себе своими высказываниями против России.
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Театр "Современник"
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