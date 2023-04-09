Культура 09 апреля 2023, 17:15 Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» Театр «Современник» подтвердил увольнение актрисы Лии Ахеджаковой РИА «Новости»

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Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу заведения.

В театре отметили, что в связи с увольнением актрисы трудовые отношения с ней «не могут быть продолжены».

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Информация об увольнении Ахеджаковой из «Современника» появилась в конце марта. Сама актриса заявила, что написала заявление об уходе еще в начале прошлого месяца. Она объяснила свое решение отменой всех спектаклей со своим участием. Осенью 2022 года из репертуара театра, в котором она проработала с 1977 года, убрали постановку «Первый хлеб», а затем — «Игру в джин».

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что Ахеджакова годами методично уничтожала народную любовь к себе своими высказываниями против России.