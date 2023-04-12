Эксклюзив 12 апреля 2023, 12:20 Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова заподозрили в финансировании ВСУ Патриотическая ассоциация попросила проверить Орбакайте на финансирование ВСУ РИА «Новости»

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Активисты Ассоциации патриотических сил Юга России попросили следственные органы и прокуратуру проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Авторы обращения указали, что дочь Пугачевой бывает в России только для того, чтобы заработать, и усомнились в ее патриотичности, сообщила «КП — Ставрополь».

Обращение активисты составили во главе с президентом межнационального аналитического дискуссионного клуба «Слово» в Ставрополе, руководителем общественный организации «Наш дом — город Грозный» Сайпуддином Гучиговым.

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Они указали, что на сцене Орбакайте появляется в одежде в цветах флага Украины. А во время частичной мобилизации, по их данным, помогла старшему сыну Никите Преснякову уехать в США на постоянное место жительство.

В связи с этим общественники попросили правоохранителей и сотрудников надзорного ведомства выяснить, не спонсируют ли Орбакайте и ее сын армию Украины. Если эти опасения подтвердятся, они считают необходимым конфисковать квартиру Орбакайте площадью 105 квадратных метров на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве.

Сам Пресняков ранее заявлял, что не получал гражданство США и у него есть мысли вернуться в Россию.

Выезжают на горбу страны

Сайпуддин Гучигов в беседе с «360» заявил, что Ассоциация патриотических сил Юга России в принципе поднимает вопрос обо всех «известных (в кавычках) звездах».

«Они выезжают на горбу нашей страны, убегают куда-то, потом появляются. В СМИ мелькало, что некоторое имущество Аллы Пугачевой и Максима Галкина* переписано на Орбакайте. И половина их семьи [допускает антироссийские высказывания], а другая часть семьи сидит и молчит, мы засомневались и просим проверить. И младшего Преснякова я бы проверил, и старшего, всех», — сказал он.

По мнению Гучигова, в культурных слоях страны назрела необходимость проверки. Пока активисты ассоциации подождут ответа на свое обращение, при необходимости будут обращаться выше.

«Мы работаем над патриотическим воспитанием молодежи, хотим отделить мух от котлет. Есть отдельные артисты, которые внезапно становятся патриотами, а потом от этого отказываются, убегают и становятся ярыми антироссийскими пропагандистами», — возмутился собеседник «360».

Ранее в Генпрокуратуру обратились и по поводу актрисы Лии Ахеджаковой. Ее также уличили в финансировании ВСУ, попросили возбудить против нее дело о госизмене и признать иноагентом.

* Максим Галкин признан иноагентом в России.