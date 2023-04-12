Эксклюзив 12 апреля 2023, 16:06 Заработали имя и славу, но сошли с ума. Пугачеву заподозрили в сотрудничестве с западными спецслужбами Политик Бородин попросит Генпрокуратуру проверить Пугачеву на финансирование ВСУ РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева сотрудничает со спецслужбами США. Ее семья, вероятно, спонсирует украинскую армию. Такое предположение в беседе с «360» высказал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Я не раз говорил, что Пугачева взаимодействует с американскими спецслужбами. Ее дочь проживает в США уже большое количество времени, вышла замуж за гражданина США. Буквально недавно Пугачева вывезла своего внука из России. Когда началась спецоперация, он бежал из России и получил американское гражданство», — подчеркнул он.

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По словам Бородина, Никита Пресняков получил гражданство США в кратчайшие сроки. Это тоже должно наводить на определенные мысли.

«У нее (Пугачевой — прим. ред.) муж — [Максим] Галкин* — дискредитирует специальную военную операцию, дискредитирует нашего президента. Он ездит по всему миру, дает какие-то концерты. У нас есть подозрение, что деньги идут на поддержку Украины», — добавил Бородин.

Проверять по полной программе

Он отметил, что в ближайшее время обратится к генпрокурору с официальной просьбой повнимательнее отнестись к истории с Пугачевой.

«Те артисты, кто благодаря России заработал себе имя и славу, думаю, сошли с ума. Их нужно проверять по полной программе. Это все западная пропаганда. У Пугачевой есть одна компания, которая зарегистрирована в США. В этой компании в доле — сотрудники спецслужб», — заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

По данным ТАСС, на имя генпрокурора Игоря Краснова уже поступило обращение от Бородина с просьбой проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ.

Ассоциация патриотических сил Юга России обратилась с аналогичной просьбой насчет дочери и внука артистки — Кристины Орбакайте и Никиты Преснякова. Авторы инициативы усомнились в патриотичности Орбакайте.

* Максим Галкин признан иноагентом в России.