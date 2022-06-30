Москвичам раздали 10 тысяч роз в память о Пьере Нарциссе

Церемония прощания с Пьером Нарциссом прошла в ритуальном зале центральной клинической больницы в Москве. Его друг Александр Серегин-Кастро раздал поклонникам 10 тысяч роз в память о певце.

«Дарите друзьям, дарите своим родственникам, мамам и говорите, что это цветы от Пьера Нарцисса. Можете засушить потом», — сказал он.

Проститься с певцом пришли поклонники и коллеги по цеху, а также бывшая жена и дочь. Он лежал в гробу белого цвета посреди зала, усыпанного цветами. На голове певца была его любимая кепка. Церемония прошла под музыку.

«Мы потеряли настоящего патриота России, который понимал нашу культуру, русскую душу. Будучи по национальности не русским, он стал русским. Он никогда не хотел переезжать в Камерун», — сказал Александр Серегин-Кастро.

Мужчина вспомнил, что Пьер Нарцисс был большим ценителем русских женщин, а незадолго до смерти даже предлагал одной девушке жениться, Ксении Грин. Однако союз не состоялся.

«Замуж, но она как-то не всерьез», — объяснил друг.

Певец умер от последствий подагры 22 июня. Ему было 45 лет. Церемонию прощания организовали бывшая жена и дочь, дату переносили дважды. В этот же день тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун, где состоятся похороны с участием родственников.