«Каприз сестры и мамы». Бывшая жена рассказала об убытках из-за переноса похорон Пьера Нарцисса

Родственники Пьера Нарцисса из Камеруна несколько раз откладывали дату отправки тела на родину. Организацию репатриации полностью взяла на себя бывшая супруга певца Валерия Калачева. Об этом и огромных убытках она рассказала во время церемонии прощания.

Переносили дважды

«Перенос — это каприз его сестры-двойняшки и мамы, не более того. С нашей с Каролиной стороны все было готово сразу. Готовы были профинансировать перелет, самый лучший гроб, зал, прощание, сейчас еще приедет море алых роз. Мы сделали все и очень долго ждали», — рассказала она журналистам.

Первую попытку репатриации заблокировали рано утром перед выносом тела из морга. Из Камеруна предъявили какие-то документы, которые оказались «не такими уж официальными», как сказала бывшая супруга. После они нашли другую причину, чтобы заблокировать перевозку тела во второй раз.

И вот сейчас мы договорились, что прощание состоится, но при этом они опять вчера в полночь устроили сюрприз — исподтишка поменяли наш гроб Валерия Калачева.

Пьер Нарцисс и его бывшая супруга, бывая на похоронах знакомых, подмечали для себя интересные детали. Валерия Калачева учла его пожелания — выбрала дорогой белый гроб с золотой отделкой. Он обошелся в 200 тысяч рублей. Компромисс все-таки нашли. На церемонии прощания в России, который прошла сегодня, тело лежит в белом гробу. Затем его переложат в специальный, для полета, а после отправят на родину.

Расходы на похороны

Деньги на перелет и организацию выделила бывшая жена, помогли собрать его друзья и поклонники. Валерия Калачева рассказала, рассказала, что сняла их с карты уже третий раз, общая сумма превысила 300 тысяч — оплата за предыдущие две попытки сгорела. Ни посольство, ни родственники не помогали. Они даже не приехали в Москву.

«Нет, их даже нет. Они не послали ни рубля, все делали мы, на наши сбережения, с миру по нитке собрали фанаты и родные. Некоторые очень важные люди, мы не ожидали, пришли на помощь сами, безо всяких напоминаний вышли на связь и первым делом все уладили», — сказала Валерия Калачева.

Она поблагодарила всех за помощь.

Прощание в Камеруне

Дата похорон в Камеруне еще неизвестна. Но если бы все пошло по первоначальному плану, они состоялись бы уже позавчера.

Бывшая жена певца сказала, что, несмотря на напряженные отношения, оскорблений от родственников из Камеруна она не слышала. Однако их поступки она назвала унизительными и заметила, что они показали больше, чем обидные слова.

С той стороны я слышала только истерику, плач. Плакать и я могу, но, как видите, держусь максимально стоически. Потому что если я не сделаю, никто не сделает. А я должна проводить его так же, как он был, любил, жил Валерия Калачева.

Певец Пьер Нарцисс умер 22 июня в возрасте 45 лет от последствий подагры.