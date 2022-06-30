Пьера Нарцисса положили в гроб в любимой кепке

На прощание с 45-летним певцом Пьером Нарциссом в Москве пришли его близкие и родственники, друзья и знакомые, журналисты. Нарцисс лежал в белом гробу в любимой кепке — в ней же он улыбался с установленной у гроба большой фотографии.

С певцом прощались под музыку и вспышки тысячи камер. В траурном зале было множество алых и белых роз.

После церемонии тело Нарцисса отправят на его родину, в Камерун. На том, чтобы его похоронили в Африке, настояли мать и сестра. Деньги на перелет и его организацию выделила бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева, некоторую сумму помогли собрать друзья и поклонники певца. Сама Калачева и их с Нарциссом общая дочь выступали за то, чтобы он нашел последнее пристанище в Москве.

Пьер Нарцисс, известный большинству как участник второго сезона «Фабрики звезд» и исполнитель задорного хита «Шоколадный заяц», умер 22 июня из-за последствий подагры. Врачи отправили Нарцисса на гемодиализ, он не помог, и пациента погрузили в медикаментозный сон. После остановки сердца певца реанимировали, однако оно вновь перестало биться.