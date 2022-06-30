«Был примером позитива». На прощании с Пьером Нарциссом дочь отпустила все обиды

Пьер Нарцисс сохранил близкие отношения с бывшей женой и дочерью. Валерия Калачева запомнила его как харизматичного человека, а Каролина-Кристель на церемонии прощания в Москве пообещала забыть все разногласия.

«Я запомнила папу добрым позитивным человеком. Он был для меня примером позитива. Запомню его в самом лучшем свете, потому что это мой отец, я его очень люблю. Если у нас были какие-то разногласия, то я их забыла. У всех бывают разногласия», — сказала Каролина-Кристель.

Они проводили вместе много времени: играли, дурачились, готовили. Когда он уезжал, общались по телефону. Каролина-Кристель даже звонила ему по видеосвязи из магазина одежды, чтобы спросить совета — у них с отцом был похожий стиль. В последнее время на тренировки дочери он не ездил, так как она хотела быть более самостоятельной.

Он приезжал на турниры, я там показывала, что могу сделать. У нас была такая договоренность — я доказываю, на что способна

Бывшая жена тоже осталась Пьеру Нарциссу родным человек. Он советовался с ней, приглашал с собой на мероприятия, жил по соседству. Певец даже записал на экс-супругу квартиру, и теперь родственники, из-за которых дважды срывалась церемония прощания в Москве, не смогут претендовать на наследство.

«Конечно, общались. Поэтому он приобрел квартиру именно через дорогу 2,5 метра. И спрашивал, что надеть на выступление, полетишь ли ты со мной на гастроли, там такая-то музыкальная премия, ты со мной пойдешь и так далее», — рассказала Валерия Калачева.

Она будет помнить его как уникального, харизматичного человека, который объединил народы.

Пьер Нарцисс умер 22 июня в возрасте 45 лет от последствий подагры. Церемония прощания с ним прошла в Москве. Тело певца перевезут в Камерун, где пройдут похороны. О его любви к дочери ранее рассказала коллега по сцене Леся Ярославская.