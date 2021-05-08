Manizha объяснила выбор костюма на Евровидении

Певица Manizha объяснила, почему решила выступить на Евровидении в красном рабочем комбинезоне. Исполнительница рассказала, что таким образом хочет представить на сцене женщин рабочего класса, сообщило РИА «Новости».

Manizha выступит на конкурсе в Роттердаме в двух нарядах. Первый сшит из лоскутов ткани, которые собирали со всех уголков России. Второй наряд — ярко-красный комбинезон. Певица уже провела первую репетицию своего шоу на сцене Ahoy в Роттердаме.

Певица призналась, что не собиралась быть «слишком красивой» на сцене.

«Я хотела представлять <…> женщин рабочего класса, которые много работают для того, чтобы быть успешными», — объяснила Manizha.

Конкурс Евровидение-2021 будет проходить в Нидерландах. Manizha представит Россию с песней Russian Woman, которую она исполнит в первом полуфинале конкурса 18 мая. Победитель определится в финале, который состоится 22 мая. Трансляцию покажет Первый канал.

Певец Сергей Лазарев, который дважды выступал на Евровидении и оба раза занимал третье место, ранее назвал две причины, по которым Manizha вряд ли сможет победить на конкурсе. Лазарев также назвал певицу, которая, по его мнению, стала бы достойной заменой Manizha.