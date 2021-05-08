Manizha провела первую репетицию Евровидения в Роттердаме

Певица Manizha провела сегодня первую репетицию на сцене Ahoy в Роттердаме. Она будет представлять Россию на конкурсе Евровидение.

Manizha выступила с песней «Русская женщина». Певица вышла в платье из пестрых лоскутов, собранных со всей страны. Фоном послужил коллаж видеозаписей российских женщин и девушек, которые исполняли композицию в домашних условиях. Как выяснилось, репетиция прошла без срывов и каких-либо накладок.

Музыкант Алексей Кортнев ранее рассказал, что у певицы Manizha хороший поставленный голос, а ее песня не лучше и не хуже того, что играет по радио. Но при этом он отметил, что не стал бы слушать такую песню.

Певец Леонид Агутин считает, что девушка спела плохую песню. Он назвал композицию пустой, потому что в ней не за что зацепиться. Но лично музыкант ничего против певицы не имеет.

Манижа Сангин родилась в Душанбе. Ее семья бежала из Таджикистана во время гражданской войны в начале 1990-х. Выросла певица в Москве.