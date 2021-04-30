Первый канал покажет Евровидение-2021

Первый канал проведет трансляции полуфиналов и финала музыкального конкурса Евровидение. Эфиры международного песенного состязания запланированы на 18, 20 и 22 мая.

«Первый канал представляет прямые трансляции с конкурса песни Евровидение — 2021, который открывается 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) и в котором примут участие представители 39 стран», — привел ТАСС сообщение пресс-службы телеканала.

Полуфиналы конкурса проведут 18 и 20 мая. Победитель Евровидения определится 22 мая после финальных выступлений исполнителей. Онлайн-трансляции будут начинаться в 22:00 по московскому времени.

В этом году Россию на Евровидении будет представлять певица Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина»). Исполнительница выступит третьей в первом полуфинале.

Ранее организаторы конкурса объявили, что из-за ситуации с коронавирусом ограничат составы делегаций и количество журналистов. При этом на выступления смогут попасть зрители. Такое решение приняло правительство Нидерландов. Эксперимент хотят провести, чтобы понять, насколько безопасно проводить массовые мероприятия.