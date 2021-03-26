Певице Manizha помогут собрать лоскуты ткани для костюма на Евровидение со всех уголков РФ
Мама певицы Manizha Наджиба Усманова помогает дочери собирать лоскуты ткани из всех регионов России, чтобы нашить их на костюм, в котором артистка выступит на Евровидении. Она пожаловалась, что есть сложности с тканями из Якутии и Ханты-Мансийска, но там уже пообещали помочь, сообщило РИА «Новости».
Власти ХМАО сообщили, что готовы помочь Manizha с тканями для костюма. В региональном департаменте культуры заявили, что ждут звонка от артистки.
А в Якутии уже сами договорились с дизайнером певицы. Глава «Якутской национальной одежды» сообщила агентству, что уже закупила ткань и до воскресенья сама сошьет кусочек костюма.
Мама исполнительницы ранее в эфире Первого канала рассказала, что много лоскутов для костюма прислали из республик Кавказа.
Международный песенный конкурс Евровидение-2021 будет проходить в нидерландском Роттердаме 18–22 мая. Представлять Россию на нем будет певица с таджикскими корнями Manizha. Она выступит на конкурсе с песней Russian Woman.
Видео с выступлением Manizha на национальном отборе ранее стало вторым по числу просмотров среди всех участников Евровидения. Об этом сообщало Ura.ru.
Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее потребовала запретить Manizha выступать с российским флагом. Музыкальные критики в беседе с «360» назвали негатив по отношению к артистке проявлением дремучести.