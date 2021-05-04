Лазарев назвал достойную замену Manizha на Евровидении
Сергей Лазарев заявил, что певица Маnizhа не сможет победить на Евровидении, потому что ее песни вряд ли подойдут для такого конкурса. Исполнитель высказался об этом в интервью YouTube-каналу Fametime TV.
По словам Лазарева, хотя у Manizha есть «прикольные песни» и своя аудитория, сложно сказать, насколько это подходит для формата конкурса.
«Насколько это для Евровидения — вопрос», — сказал он.
Певец считает, что европейская публика может не понять смысл песни Russian Woman, так как она по большей части на русском языке. Поэтому количество баллов у представительницы России будет заведомо меньше, уверен он.
Феминистская направленность песни Manizha также не гарантирует ей успеха, отметил Лазарев. По его мнению, на этом поле больше шансов у мальтийской конкурсантки Destini, у которой тоже будет песня про сильную женщину.
Сам Лазарев отправил бы на конкурс певицу Zivert. Он отметил, что у нее узнаваемый голос.
«Она запоминается, у нее хиты. Она смогла бы сделать классную постановку», — отметил певец.
Лазарев дважды выступал на Евровидении и оба раза занимал третье место.
Леонид Агутин ранее заявил, что его слова о том, что песня Russian Woman — слабое произведение, которое стыдно выставлять на Евровидение, были поняты неправильно.
Manizha выступит на Евровидении в первом полуфинале конкурса, который состоится 18 мая. Мероприятие будет проходить в Роттердаме. Власти Нидерландов решили, что конкурс будет проходить в присутствии зрителей, сообщал RT.