Знаменитости 23 апреля 2024, 13:18 Любимого кота Куклачева не пустили к нему в палату Mash: к дрессировщику Куклачеву в палату не пустили любимого кота Матроскина РИА «Новости»

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К дрессировщику Юрию Куклачеву в палату не пустили его любимого кота Матроскина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Цирковой артист лежит в больнице из-за проблем с сердцем. Сын Куклачева рассказал, что родственники хотели сделать отцу сюрприз и привезли в больницу его любимца — восьмилетнего кота Матроскина. Однако медицинский персонал пушистого посетителя в палату не пустил.

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Матроскина дрессировщик подобрал на улице в Тульской области и сделал цирковым артистом.

Сейчас Куклачев проходит реабилитацию и идет на поправку после перенесенного инфаркта и операции, длившейся больше трех часов. Его состояние стабильно, однако артист быстро утомляется и скучает по своим животным.

Куклачева госпитализировали прямо с юбилейного концерта в «Вегас Холле». По версии его сына, отец «переусердствовал» и «выдал все эмоции».