Эксклюзив 16 апреля 2024, 13:29 «Врачи никаких прогнозов не дают». Сын Куклачева — о состоянии артиста Сын Куклачева Дмитрий рассказал, что отец лежит в реанимации в тяжелом состоянии Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Народный артист РСФСР Юрий Куклачев остается в отделении реанимации из-за проблем с сердцем. Его сын Дмитрий рассказал «360» о состоянии дрессировщика.

«Стабильное, но пока тяжелое. Буквально час назад был у врача, видел Юрия Дмитриевича, разговаривал с ним, держал за руку», — уточнил он.

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Куклачев пояснил, что к артисту в реанимацию никого не пускают, но для сына сделали исключение.

«Пообщавшись с ним, я вижу огонь в его глазах, потенциал движения и планы. Это вселяет доверие и уверенность в то, что он поправится и скоро будет нас радовать собой. Очень надеюсь на это, но пока врачи никаких прогнозов не дают — ни оптимистических, ни других. Только время», — поделился Куклачев.

Он добавил, что если к концу недели отца переведут в общую палату, то это будет большим шагом к его выздоровлению.

На днях Юрий Куклачев перенес операцию, которая длилась три с половиной часа. Врачам пришлось останавливать сердце пациента.