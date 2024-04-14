Эксклюзив 14 апреля 2024, 12:00 «Сердце остановили и завели обратно». Сын Куклачева раскрыл детали операции артиста У Куклачева во время операции остановилось сердце РИА «Новости»

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Операция народного артиста РСФСР Юрия Куклачева длилась 3,5 часа, врачам пришлось останавливать сердце пациента. Об этом «360» рассказал его сын Дмитрий.

«Операция прошла успешно, она длилась 3,5 часа, практически полночи. Он был в тяжелом состоянии, но все время в сознании. <…> Его сначала отключили, сердце остановили, а потом обратно завели», — рассказал он.

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Дмитрий уточнил, что отцу поставили пять стентов-клапанов в сердце, он пребывает в тяжелом состоянии, но реабилитация проходит успешно.

«Пока врачи никаких прогнозов не дают — ни плюс, ни минус. Говорят: только нужно ждать, надеяться, что все обойдется. Динамика заключается в том, что с утра он мне звонил, давал ценные указания по сегодняшнему шоу. Говорил, что нужно сделать, каких животных выпускать. Так что положительная динамика существует. Молюсь, что скоро он поправится», — заключил сын артиста.

Об операции Куклачеву после обширного инфаркта стало известно в субботу, 13 апреля. Днем ранее его госпитализировали с юбилейного концерта в «Вегас Холле».