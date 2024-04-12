Знаменитости 12 апреля 2024, 22:41 Стала известна предварительная причина госпитализации Юрия Куклачева Запашный: у Куклачева, предварительно, произошел инфаркт во время концерта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас холле» с инфарктом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт», — написал он.

Реклама

По словам сына дрессировщика, его отец почувствовал себя плохо, потому что «переусердствовал» и «выдал все эмоции». В конце первого отделения артисту оказали медицинскую помощь и отправили на скорой в больницу. Куклачев находится в сознании и общается, добавил он.

Ранее Куклачев вспоминал, как в 90-е годы его запугивали бандиты. Они сожгли ему автомобиль после того, как московская мэрия выделила ему под цирк кошек помещение бывшего кинотеатра.

Криминальные авторитеты хотели устроить в здании казино. Тогда Куклачеву пришлось переехать к другу в Великобританию ради собственной безопасности.