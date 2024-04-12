12 апреля 2024, 22:41
Стала известна предварительная причина госпитализации Юрия Куклачева
Запашный: у Куклачева, предварительно, произошел инфаркт во время концерта
Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас холле» с инфарктом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
«По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт», — написал он.
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По словам сына дрессировщика, его отец почувствовал себя плохо, потому что «переусердствовал» и «выдал все эмоции». В конце первого отделения артисту оказали медицинскую помощь и отправили на скорой в больницу. Куклачев находится в сознании и общается, добавил он.
Ранее Куклачев вспоминал, как в 90-е годы его запугивали бандиты. Они сожгли ему автомобиль после того, как московская мэрия выделила ему под цирк кошек помещение бывшего кинотеатра.
Криминальные авторитеты хотели устроить в здании казино. Тогда Куклачеву пришлось переехать к другу в Великобританию ради собственной безопасности.
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