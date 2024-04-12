12 апреля 2024, 21:06
Куклачеву резко стало плохо на юбилейном концерте
Юрия Куклачева увезли на скорой с концерта в «Вегас холле»
Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева увезли на скорой после ухудшения самочувствия во время его юбилейного концерта в «Вегас холле». Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам сына артиста, Куклачев пожаловался на сердце. По его мнению, он просто переусердствовал и «выдал все свои эмоции», поэтому и почувствовал себя плохо.
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«В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется. <…> Я сейчас поеду к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается», — заявил сын Куклачева.
О его состоянии «360» рассказала помощница артиста.
«Все нормально. Штатная ситуация», — заявила она.
Клоун, дрессировщик, руководитель и основатель «Театра кошек Куклачева» отмечает в эту пятницу свое 75-летие.
Куклачев создал образовательный проект «Школа доброты», который учит людей сочувствию, состраданию и милосердию по отношению к животным. Его благотворительную и просветительскую деятельность давно оценили на уровне государства. Артиста наградили орденами Дружбы и Почета, медалью «За доблестный труд».
Ранее Куклачев признался, что его кошки могут воспринимать музыкальные тембры и ритмы, хорошо понимают музыку, а из артистов, к примеру, полюбили песни Shaman.
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