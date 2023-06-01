Знаменитости 01 июня 2023, 09:29 Кинорежиссера Глеба Панфилова отключили от ИВЛ — СМИ «112»: режиссера Глеба Панфилова сняли с аппарата ИВЛ и стабилизировали состояние РИА «Новости»

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Состояние кинорежиссера Глеба Панфилова после кровоизлияния в мозг стабилизировалось, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Мужчине предстоит долгая реабилитация из-за невозможности двигать рукой и ногой, сообщил Telegram-канал «112».

Врачи заявили, что жизненные показатели деятеля культуры улучшились, состояние удалось стабилизировать, и его отключили от аппарата ИВЛ. Однако о полном выздоровлении Глеба Панфилова заявлять не стали — у него диагностировали левосторонний гемипарез, потерю тонуса мышц руки и ноги. По информации канала, предстоит длительная реабилитация.

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Кинорежиссера госпитализировали в мае в Институт имени Склифосовского с геморрагическим инсультом и воспалением легких. Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что он пришел в сознание и, возможно, скоро вернется в театр.

Глебу Панфилову 88 лет. В январе умерла его жена Инна Чурикова. Режиссер признался, что это стало большой неожиданностью и принесло много боли.