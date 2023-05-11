11 мая 2023, 17:30
Режиссер Глеб Панфилов попал в больницу с инсультом
Baza сообщила о госпитализации кинорежиссера Глеба Панфилова
Народного артиста России, кинорежиссера и сценариста Глеба Панфилова поместили в реанимацию с геморрагическим инсультом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным журналистов 88-летнего кинодеятеля привезли в Одинцовскую областную больницу. Но врачи после осмотра приняли решение о переводе Панфилова в Москву.
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Супруга режиссера Панфилова народная артистка Инна Чурикова умерла в январе этого года в возрасте 79 лет.
Гражданскую панихиду изначально планировали провести в театре «Ленком», но родные настояли на переносе церемонии в храм Христа Спасителя.
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