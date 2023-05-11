Эксклюзив 11 мая 2023, 18:04 Госпитализированный с инсультом режиссер Панфилов пришел в сознание Директор театра «Ленком» Варшавер о режиссере Панфилове: Глеб Анатольевич пришел в себя РИА «Новости»

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Перенесший инсульт народный артист, режиссер и сценарист Глеб Панфилов пришел в себя. Сейчас он проходит лечение в Институте имени Склифосовского. Об этом «360» сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Он добавил, что состояние режиссера позволяет надеяться, что все закончится хорошо.

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«Глеб Анатольевич находится в Институте Склифосовского. Разговаривает, слава богу, значит, дело пойдет на поправку», — заявил Варшавер.

Директор театра «Ленком» подтвердил, что режиссер попал в больницу с инсультом.

О госпитализации 88-летнего Глеба Панфилова стало известно в четверг, 11 мая. По данным СМИ, режиссера сначала доставили в Одинцовскую областную больницу, где врачи диагностировали у него геморрагический инсульт. Медики решили перевести Панфилова в Москву.

В январе 2023 года из жизни ушла супруга режиссера Панфилова, народная артистка Инна Чурикова. Последние дни она провела в Боткинской больнице. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.