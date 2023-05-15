Эксклюзив 15 мая 2023, 12:23 «Есть надежда, что скоро увидим в театре». Директор «Ленкома» рассказал о состоянии режиссера Панфилова Директор «Ленкома» Варшавер опровег подключение режиссера Панфилова к аппарату ИВЛ РИА «Новости»

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Госпитализированный с инсультом и пневмонией советский и российский режиссер Глеб Панфилов находится в удовлетворительном состоянии и узнает людей. Об этом «360» сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

По словам Варшавера, с Панфиловым в больнице находится сын, которому отец пишет записки на бумаге. Он также заявил, что появившаяся в СМИ информация о подключении режиссера к аппарату искусственной вентиляции легких не соответствует действительности, отметив, что у него таких данных нет.

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«У него воспаление легких, которое лечится, слава богу. Есть большая надежда, что скоро мы его увидим в театре», — сказал Варшавер.

Кинорежиссер попал в реанимацию с геморрагическим инсультом 11 мая. Позже он пришел в себя в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Накануне Варшавер сообщил об улучшении состояния Панфилова. Он отметил, что народный артист России подает знаки, которые говорят о его дальнейшем выздоровлении.