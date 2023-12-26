Знаменитости 26 декабря 2023, 22:02 МТС и Тинькофф Банк прекратили сотрудничество с Ивлеевой после «голой» вечеринки — СМИ Baza: банк «Тинькофф» перестал сотрудничать с Ивлеевой после «голой» вечеринки РИА «Новости»

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Банк «Тинькофф» перестал сотрудничать с телеведущей Анастасией Ивлеевой после скандальной «голой» вечеринки в московском клубе. К такому выводу пришел Telegram-канал Baza.

Авторы поста обратили внимание, что последний рекламный пост со звездой на сайте регулятора появлялся шесть дней назад. Теперь публикации с ней выходить не будут, компания посчитала такое сотрудничество рискованным, посчитали авторы канала.

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Также реклама с телеведущей пропала с сайта МТС. Победитель одного из конкурсов компании мог увидеться с одним из амбассадоров компании — Ивлеевой или актером Дмитрием Нагиевым. Теперь выиграть встречу можно только со вторым.

Многие представители российского шоу-бизнеса столкнулись с критикой из-за нашумевшей «голой» вечеринки. Артисты и блогеры пришли на мероприятие в очень откровенных костюмах, а кадры из клуба попали в сеть. Среди гостей были вокалисты Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Последний заявил, что пришел туда «на пять минут» и назвал свой поступок ошибкой.