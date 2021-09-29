Гузеева поблагодарила поклонников за поддержку

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая сейчас проходит лечение от коронавируса, обратилась к своим подписчикам в Instagram и поблагодарила их за поддержку и пожелания ей скорейшего выздоровления.

«Спасибо вам огромное за такую любовь и пожелания скорейшего выздоровления», — написала Гузеева в комментарии к опубликованному фото на своей странице в соцсети.

За несколько часов до этого Гузеева сообщила, что заразилась коронавирусом. Она попросила не звонить ей и членам ее семьи.

В понедельник стало известно, что актриса госпитализирована в московскую городскую больницу № 40 в Коммунарке. Сообщалось о тяжелом состоянии пациентки. Небольшую ясность о состоянии здоровья телеведущей внесла ее дочь Ольга Бухарова, заявившая, что с мамой все в порядке, но никаких подробностей о состоянии бессменной ведущей «Давай поженимся!» она не привела.

Сейчас о состоянии артистки известно немного. Врачи предлагали 62-летней ведущей пройти процедуру переливания плазмы от переболевшего COVID-19 донора, но Гузеева якобы отказалась. Хотя помочь этот способ действительно может при определенных условиях.