Причиной госпитализации известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, по предварительным данным, могли стать проблемы с почками. Сейчас врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

О диагнозе Гузеевой сообщил Telegram-канал Mash. По информации источника канала, состояние телеведущей ухудшилось несколько дней назад. Сначала у нее поднялась температура, появились проблемы с дыханием. Гузеева сделала экспресс-тест на коронавирус, результат был положительным.

Источник Mash уточнил, что в больнице у актрисы выявили воспалительный процесс в почках и начальные признаки их повреждения. Это, по мнению медиков, может увеличить риск осложнений.

Сегодня стало известно, что Гузеева находится в московской городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. По данным источника Life, у нее подтвердился коронавирус, но поражения легких у телеведущей нет.

Двумя днями ранее Гузеева опубликовала у себя в Instаgrаm фото из Крыма. Актриса рассказала, что отправилась на отдых, чтобы поправить здоровье. Помимо этого, по ее словам, она набрала вес, поэтому ей потребовались процедуры, чтобы избавиться от лишних килограммов. В частности, Гузеева плавала в холодном море.

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