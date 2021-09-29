Дочь Гузеевой ответила на вопросы о состоянии мамы

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова в Instagram ответила на вопросы подписчиков о состоянии мамы, которая попала в больницу. По словам девушки, с бессменной ведущей «Давай поженимся!» все в порядке.

Бухарова заявила, что ей поступает много вопросов о здоровье мамы. По ее словам, ей это ситуация надоела.

«Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке», — заявила Бухарова в Stоriеs на своей странице в Instagram.

Источник фото: Instagram

В понедельник, 27 сентября, появилась информация о том, что Гузееву госпитализировали с подозрением на ковид. Официальных данных о ее состоянии нет. РИА «Новости» написало, что 62-летняя актриса сдала тест на коронавирус и прошла компьютерную томографию легких.

Телеканал РЕН ТВ писал, что состояние Гузеевой оценивалось как тяжелое. По данным канала, у нее диагностировали пневмонию, а анализ на коронавирус ей провели несколько раз, сначала он показывал отрицательный результат.

Газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что состояние ведущей тяжелое, но она не в реанимации. В больницу, по информации издания, она поступила без температуры, жаловалась на одышку. Уточняется, что у нее все-таки диагностировали COVID-19, есть небольшая пневмония.