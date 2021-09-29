«Я же не Сталин»: Гузееву удивило внимание людей к ее болезни

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева попросила не звонить ей и членам ее семьи. На своей странице в Instagram она сообщила, что заразилась коронавирусом.

Артистка опубликовала свою фотографию и написала под ней, что лечится и очень просит всех не звонить. Гузеева добавила, что ей и так страшно, а также поблагодарила читателей за понимание.

«Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован?» — добавила Лариса Гузеева.

В понедельник стало известно, что актриса госпитализирована в московскую городскую больницу № 40 в Коммунарке. Сообщалось о тяжелом состоянии пациентки. Еще на прошлой неделе Лариса Гузеева делилась с подписчиками фотографиями с отдыха в Крыму.

Небольшую ясность о состоянии здоровья телеведущей внесла ее дочь Ольга Бухарова, заявившая, что с мамой все в порядке.