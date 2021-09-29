Гузеевой предложили лечение ковида переливанием плазмы. Это эффективно?

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева подтвердила, что заразилась коронавирусом. О состоянии артистки известно немного. Сама она попросила посторонних не докучать вопросами и призналась, что боится. Врачи предлагали 62-летней ведущей пройти процедуру переливания плазмы от переболевшего COVID-19 донора, но Гузеева якобы отказалась. Хотя помочь этот способ действительно может при определенных условиях.

О госпитализации актрисы стало известно в начале недели. СМИ писали, что Гузееву на скорой привезли в ГКБ № 40 в Коммунарке в тяжелом состоянии. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат. За пару дней до этого телеведущая рассказывала об отдыхе в Крыму.

Никто не застрахован

Официально диагноз телеведущей не озвучивали. Зато Telegram-канал Mash написал, что у Гузеевой не только COVID-19, но и повреждение почек. Сначала поднялась температура, возникли проблемы с дыханием. Экспресс-анализ на инфекцию якобы был положительным.

Дочь актрисы Ольга Бухарова вообще заявила, что вопросы о состоянии матери ей надоели, а с бессменной ведущей «Давай поженимся!» все в порядке.

Немного прояснила ситуацию сама Лариса Гузеева, обратившись к подписчикам в Instagram. Она попросила прекратить расспросы.

«Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. <…> Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание», — написала актриса.

Врачи, написал сайт kp.ru, рекомендовали Гузеевой переливание плазмы с антителами к COVID-19. Процедура могла бы ускорить выздоровление артистки.

«Артистка запретила врачам переливать ей плазму переболевшего донора. По последним показаниям здоровья, Лариса Андреевна находится в тяжелом состоянии с подтвержденным диагнозом „коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19“», — подчеркнул источник.

Эффективная плазма

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с «360» заметил, что процедура переливания плазмы крови от перенесшего ковид донора показана при неблагоприятном течении болезни: когда по результатам анализов и прочим показателям видно — инфекция нарастает, а организм не справляется.

«В этой плазме содержатся антитела к коронавирусу. Это такой экстренный способ лечения, если у человека недостаточно собственных антител», — сказал специалист.

Он заметил, что при переливании возможны побочные эффекты, характерные для стандартной процедуры. Однако если речь идет о жизни или смерти, ими можно пренебречь.

«Сдать плазму крови может вообще любой человек, который переболел COVID-19. Каждый перенесший [заболевание] теоретически несет в себе лекарство», — заключил Пестерев.

Не упустить время

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко уже рассказывал об эффективной методике лечения пациентов при помощи плазмы с антителами к коронавирусу. Правда, речь шла о начальной стадии COVID-19.

«У нас сейчас есть понимание, когда плазма эффективна и у кого она эффективна. Она эффективна в начале заболевания у пациентов, у которых COVID-19 не развивается в тяжелой форме», — цитировал Проценко «Интерфакс».

В ГКБ № 40, по его словам, технологию переливания плазмы с антителами применяют в течение первых пяти-семи дней после госпитализации пациента. Результат при этом позитивный. В случае с больными в тяжелом или критическом состоянии эффективность плазмы не доказана. Ни пациентам в России, ни во всем мире при подобных обстоятельствах ее не вводят.