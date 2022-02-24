Фигуристка Шаботова сообщила, что пытается экстренно покинуть Украину

«Мы сейчас в Киеве, но пытаемся экстренно выехать из страны», — поделилась фигуристка Анастасия Шаботова в переписке с японской болельщицей. Спортсменку процитировало издание Sports.ru.

С 2019 года Шаботова представляет Украину. До этого она тренировалась в Москве.

Ранее о панике и хаосе в Киеве сообщил местный житель. По его словам, в городе есть вода и электричество, работают интернет и мобильная связь, открыты продуктовые магазины, но над Киевом звучит сирена тревоги. В сторону западного и южного выездов из города направлен большой поток машин.

Утром 24 февраля Россия объявила о спецоперации и начала точечные удары по военным объектам Украины. В связи с этим отменены все рейсы в южном направлении, ограничения будут действовать до 2 марта. Закрыты аэропорты в Белгороде, Курске, Воронеже, Орле, Брянске, Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ставрополе, Элисте. Также приостановлены некоторые рейсы на Астрахань.

Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве. Россия также закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов.