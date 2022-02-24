Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве

Ограничения введены на полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины. Причиной называется возможная угроза гражданской авиации. Об этом сообщила международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM.

«Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации», — говорится в сообщении.