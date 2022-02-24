Очевидец сообщил о панике и хаосе в Киеве

В Киеве «царит паника, никто не понимает, что происходит». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местного жителя.

«Полное непонимание, в соцсетях какой-то хаос. Не понимаем, ориентироваться на официальные выступления или на соцсети», — признался очевидец.

Он добавил, что в Киеве есть вода и электричество, работают интернет и мобильная связь, открыты продуктовые магазины. При этом над городом звучит сирена тревоги и в сторону западного и южного выездов из города направлен большой поток машин.

О воздушной тревоге в Киеве ранее сообщала городская администрация.

«В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты», — гласило сообщение.

Главы Донецкой и Луганской республик прошедшей ночью обратились к Путину за помощью. Они заявили о необходимости отразить военную агрессию украинского режима. Российский лидер объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, речь об оккупации территории Украины не идет.

В Минобороны РФ подчеркнули, что не атакуют города страны, жизни мирных жителей ничего не угрожает. В министерстве уточнили, что с помощью высокоточных средств поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на всей территории страны. Его введение поддержала Верховная рада Украины.

Минобороны сообщило, что украинские пограничники не оказывают «никакого сопротивления российским подразделениям», средства ПВО Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя.